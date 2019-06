Titolo: OPERAIO ADDETTO CENTRI LAVORO



Azienda: Openjobmetis



Descrizione: per azienda cliente sita in Colico cerchiamo ADDETTO CENTRI LAVORO è richiesta minima esperienza in produzione… nella gestione dei centri di lavoro conoscenza strumenti di misura gradita formazione scolastica a indirizzo meccanico…

Luogo: Colico, Lecco