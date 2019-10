Titolo: OPERAIO ADDETTO CENTRI DI LAVORO CNC



Azienda: AxL



Descrizione: DESCRIZIONE AxL Agenzia Per il lavoro Business Unit Bonate Sotto seleziona per azienda in zona Treviolo (Bg…) specializzata in lavorazioni meccaniche un operaio OPERATORE ADDETTO AL CENTRO DI LAVORO CNC. Le mansioni prevedono: – carico…

Luogo: Treviolo, Bergamo