Titolo: Operaio accettazione campioni e preparazione campioni per lavoro part-time



Azienda: Openjobmetis



Descrizione: Openjobmetis Spa, Agenzia per il lavoro, filiale di Castelfranco Veneto (TV) seleziona per azienda di Resana… un/una addetto/a all?accettazione campioni e preparazione campioni per lavoro part-time. Requisiti: diploma settore scientifico…

Luogo: Treviso