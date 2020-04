Titolo: Operaio/a settore legno



Azienda: Adecco



Descrizione:: Adecco Italia spa, filiale di Brescia, ricerca per azienda cliente di Pralboino, 1 operaio/a per carico e scarico… ferramenta in magazzino. REQUISITI: Il/la candidato/a ideale, con minima esperienza pregressa nel settore operaio, possiede…

Luogo:: Pralboino, Brescia