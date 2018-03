Titolo: OPERAI PER LAVORO SU TURNI SENZA ESPERIENZA



Azienda: Randstad



Descrizione: Randstad Italia Spa ricerca per azienda cliente operante nel settore della produzione metalmeccanica: OPERAI PER LAVORO… da lavoratori senior. REQUISITI: Buona conoscenza della lingua tedesca parlata e scritta Disponibilità al lavoro su tre turni…

Luogo: Puglia