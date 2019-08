Titolo: OPERAI/E ADDETTI/E ALLA SALDATURA DA FORMARE



Azienda: MAW



Descrizione: at Work Agenzia per il Lavoro s.p.a – Aut. Min. 29/11/04 Prot. n. 1131 – Privacy su www.maw.it Titolo di studio: Licenza… Media Contratto offerto: In somministrazione (ex interinale) Posti disponibili: 10…

Luogo: Concordia Sagittaria, Venezia