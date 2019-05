Jannik Sinner si prende il palcoscenico del Centrale del Foro e recita il ruolo del protagonista approdando al secondo turno degli Open Bnl di Roma. Il talento di Sesto Pusteria, numero 262 del ranking, ha battuto in rimonta per 16 61 75, in un’ora e 51 minuti, lo statunitense Steve Johnson, numero 59 Atp, dopo aver recuperato dal 2-5 nel set decisivo ed aver anche salvato un match-point nell’ottavo gioco. Sinner, seguito da Riccardo Piatti e Max Sartori, è la rivelazione di questo avvio di stagione in cui ha vinto un challenger (Bergamo) e raggiunto un’altra finale (Ostrava) oltre a due futures (Trento e Pula): aveva ottenuto una wild card per il main draw attraverso le pre-qualificazioni. Prossimo avversario per Jannik il greco Stefanos Tsitsipas, numero 9 del ranking mondiale ed ottava testa di serie, in una sfida tutta Next Gen.

