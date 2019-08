LAMPEDUSA – Un altro uomo che si butta in mare nel disperato tentativo di raggiungere terra, poi recuperato dalla guardia costiera, altre otto evacuazioni di emergenza più un accompagnatore ieri a tarda sera. E’ sempre più insostenibile la situazione sulla Open Arms al suo diciannovesimo giorno di attesa a mezzo miglio da Lampedusa. Il fondatore Oscar Camps accusa: “La situazione comincia ad assomigliare a quella di un centro di detenzione libico”. Domenica altri quattro migranti si erano gettati in acqua e sono stati recuperati dai volontari della ong.



Open Arms, migrante si getta in mare: l’intervento della Guardia costiera in riproduzione….

Dopo il rifiuto della ong a muoversi per raggiungere il porto delle Baleari messo a disposizione dal governo spagnolo per l’impossibilità di affrontare il mare in queste condizioni, si attende di conoscere il piano del governo che ha offerto di accompagnare i migranti con una nave della Guardia Costiera.

La Open Arms però non vuole muoversi, dopo una missione cosi lunga la nave ha bisogno di revisione e l’equipaggio di cambiare e il ministro Toninelli ieri ha dettato una condizione che difficilmente il governo spagnolo accetterà: togliere prima la bandiera alla Open Arms per poi vedere arrivare i 98 migranti rimasti a bordo su una nave della Guardia Costiera.



“L’Italia non è più il campo profughi d’Europa. Penso che gli italiani abbiano apprezzato la mia gestione della sicurezza. Anche in queste ore con il caso della nave spagnola con i finti malati e i finti minori che si sta preparando per partire per Spagna”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Radio24.

Nel frattempo ha raggiunto in poche ore oltre 6 mila firme, la campagna online ”Fateli scendere!” lanciata dagli avvocati di Mga, il sindacato nazionale forense, su Change.org. Chiedono “al ministro dell’Interno Matteo Salvini di consentire immediatamente lo sbarco delle persone a bordo della Open Arms nel porto di Lampedusa; e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio, di farsi portatori presso il ministro dell’Interno delle ragioni e dei principi dell’ordinamento italiano”.