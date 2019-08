“Ottavo giorno in mare. Il sentimento che prevale è la vergogna. Vergogna per un’Europa che lascia 121 persone in mezzo al mare per otto giorni mentre un gruppo di volontari coraggiosi fa di tutto per rendere la vita a bordo tollerabile. La vera Europa sono loro, siamo noi”. Lo scrive sui social ProActiva Open Arms che ha convocato per oggi (ore 17,309 all’aeroporto di Lampedusa una conferenza stampa a cui parteciperanno Oscar Camps, fondatore della ong spagnola; Riccardo Gatti, presidente di Open Arms Italia; Richard Gere, attore e attivista per i diritti umani e Chef Rubio, ovvero Gabriele Rubini.

