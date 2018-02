Onore a Luca Traini, striscione choc a Ponte Milvio

Uno striscione in solidarietà con Luca Traini, l’attentatore razzista di Macerata. E’ quanto accaduto nella serata di ieri a Roma, in zona Ponte Milvio, dove la grande scritta nera su fondo bianco è stata esposta per alcuni minuti e poi rimossa. La foto dello striscione è inizialmente circolata sul web in modo virale su gruppi vicini all’estrema destra, per poi essere ripresa sui social da diversi movimenti antifascisti. Tra loro, l’Anpi, che l’ha condivisa su Twitter denunciando l’accaduto.