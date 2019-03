Online e al telefono le truffe agli utenti sono sempre in agguato. L’Inps informa i cittadini che si sono verificati nuovi tentativi fraudolenti di richiesta di dati sensibili attraverso invio di email (il cosiddetto phishing) o telefonate. In particolare l’Inps segnala che alcuni utenti hanno ricevuto un’email contenente l’invito ad aggiornare le proprie coordinate bancarie affinché l’Istituto potesse procedere con l’accredito di un fantomatico bonifico. Per effettuare tale procedura viene fornito un link di un sito internet nel quale inserire i propri dati come si evince dallo screenshot pubblicato sul sito dell’Istituto.

Fonte