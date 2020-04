Sono passati più di 10 anni dai primi paragoni tra Lady Gaga e Madonna, ma a quanto pare anche nel 2020 è quasi impossibile nominare l’una, senza poi tirare in ballo l’altra. Ieri sera Fabio Canino e Ema Stokholma a pochi minuti dalle prime esibizioni di One World Together at Home, hanno parlato delle due regine del pop, scatenando anche una polemica su Twitter. I due conduttori hanno notato l’assenza della Ciccone all’evento e la Stokholma ha fatto una battuta “Madonna starà rosicando”.

F: Devo fare coming out, io amo Lady Gaga. Lei è una cantante incredibile, ha messo su un evento pazzesco.

E: Io invece sono più per Madonna.

F: Ma stasera Madonna non c’è.

E: Forse Madonna sta rosicando a casa sua.

F: Devo dire che senza Madonna, Gaga non sarebbe esistita, ma a questo evento ci sono musicisti, cioè personaggi che sanno suonare almeno uno strumento.

E: Madonna è la grande assente di questa serata, ma verrà ricordata in un certo senso con ‘Lady Madonna’.

Personalmente non credo che la Ciccone abbia rosicato, perché molto probabilmente Gaga l’avrà invitata a partecipare e quindi sarà stata lei a rifiutare (per qualche valido motivo). Spiace solo che Madonna, Rihanna, Katy Perry, Britney e Christina Aguilera non si siano unite ai loro colleghi in un evento così importante.

La chiacchierata tra i conduttori Rai ha scatenato un dibattito su Twitter.

Perché Madonna abbia dato forfait lo immaginiamo tutti. Lo immaginate il paragone impietoso con l’intonazione dei colleghi in mondovisione? Dai. Detto ciò poteva mette’ un disco e balla’, no comment. #TogetherAtHome #TogetherAtHomeITA — Lorenzo Farina (@Lorenzo_Farina) April 19, 2020

La crudeltà di cantare Lady Madonna a un evento organizzato da @ladygaga #TogetherAtHome — Davide Ferraris (@davideferraro) April 19, 2020

Ma perché Fabio Canino non interrompe un attimo Lady GaGa per chiedere ANCORA UNA VOLTA come mai Madonna non sta partecipando al concerto? 🙄 #TogetherAtHome #TogetherAtHomeITA pic.twitter.com/81V3M7C4aI — ☠ A. ☠ (@BlackMambasDen_) April 19, 2020