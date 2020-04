One World Together at Home è diventato subito un album: l’evento benefico organizzato da Lady Gaga è online su tutte le piattaforme streaming.

Vi siete persi l’evento epocale One World Together at Home? Niente paura, si può rimediare. Oltre alle tante repliche andate in onda in queste ore e alla possibilità di poter rivedere l’evento su YouTube, è infatti già arrivato in streaming un vero e proprio album tratto dalla maratona musicale.

Una raccolta straordinaria con tutte le canzoni che sono state interpretate nel corso di una maratona musicale già entrata nella storia.

One World Together at Home diventa un album

79 performance per 79 tracce emozionanti. Un super album che è sbarcato il giorno dopo l’evento su tutte le piattaforme di streaming musicali, sempre con finalità benefiche.

Sarà così possibile riascoltare Lady Gaga mentre canta Smile, Elton John che interpreta I’m Still Standing o anche There Must Be an Angel cantata da Annie Lennox con la figlia Lola.

Ecco la compilation su Spotify:

One World: l’evento benefico contro il Coronavirus

Definito da molti come il Live Aid del 21esimo secolo, nonostante si sia tenuto solo in streaming, One World è stato voluto da Lady Gaga e organizzato con la Global Citizen per raccogliere fondi da destinare alla lotta al Coronavirus. Una maratona cui hanno preso parte alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale, compresi i nostri Andrea Bocelli e Zucchero.

Alla fine il risultato è stato molto importante: sono infatti stati donati 127,9 milioni di dollari. Fondi che andranno in parte alla ricerca di un rimedio per poter mettere ko il virus che ha contagiato il mondo intero e in parte saranno devoluti a chi lotta in prima linea contro il Covid-19 in questi giorni tremendi.