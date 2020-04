Alla lunga lista di artisti che si sono uniti al concerto evento One World Together At Home organizzato da Lady Gaga in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, si è presentata anche Beyoncé ma – al contrario degli altri artisti – non ha cantato né intonato nessun suo stornello, ma si è limitata a fare un breve discorso invitando a stare a casa e ringraziando i medici che lavorano ininterrottamente.

Mi sarei aspettato un acuto finale ma no, neanche quello ci ha regalato.

Pazienza.

One World Together At Home, il video con Beyoncé