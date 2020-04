One Direction, sorpresa per i fan per i 10 anni di carriera? È quella che ha fatto intendere Liam Payne ai loro affezionatissimi fan.

“Ci sono diverse cose su cui stiamo tutti lavorando per cercare di far sì che ciò accada“, ha detto Liam Payne riguardo al prossimo anniversario dei One Direction che cade proprio quest’estate.

Tutti conoscono Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson e Zayn Malik come artisti solisti di eccezionale talento, ma sapevate che una volta erano tutti insieme nella stessa boy band, chiamata One Direction?

Ok, forse non è passato tanto tempo da quando si sono messi in pausa, ma è troppo per i Directioner che già sono in fermento per la loro eventuale reunion.

One Direction, una reunion speciale per i 10 anni di carriera?

La band si è formata – per la prima volta – sotto la guida di Simon Cowell, nella versione britannica di X Factor, nell’estate del 2010, il che significa che c’è un grande anniversario in arrivo per il gruppo.

E anche se si sono concentrati sulla loro carriera da solista dal 2016 (anche più a lungo per Zayn), ciò non significa che non vogliano festeggiare un’occasione così importante.

Almeno questo è quello che Liam ha fattto capire al The Sun in una nuova intervista.

“Abbiamo in programma un anniversario per i dieci anni, quindi abbiamo parlato molto tutti insieme nelle ultime settimane, il che è stato davvero bello“, ha detto.

È una questione che va al di là della nostalgia per i ragazzi. “Ci sono tante cose diverse su cui stiamo tutti lavorando per provare a farle accadere“.

Anche se nulla è ancora certo, la notizia ha fatto andare in visibilio i fan che non vedevano l’ora di poter rivederli insieme.

Il video di What Makes You Beautiful:

One Direction: nuovo materiale in arrivo?

Zayn ha lasciato la band nel 2015, un anno prima che gli altri mettessero la band ufficialmente in pausa.

Anche se in molti sperano che producano nuovi pezzi, la speculazione inizia sul fatto che i fan possano aspettarsi nuova musica, un documentario con filmati inediti, uno speciale di reunion o anche un evento dal vivo con i ragazzi che cantano i brani da solista e qualche hit del passato.

Nel frattempo, i Directioners si sono scatenati in rete e hanno iniziato a ipotizzare le novità in arrivo con l’hashtag #OneDirection2020 che è diventato di tendenza su Twitter.