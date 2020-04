Manca davvero poco al decimo anniversario della formazione degli One Direction e per festeggiarlo i ragazzi hanno pensato ad una reunion. Il prossimo luglio infatti saranno dieci anni esatti da quando Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik e Louis Tomlinson hanno fatto impazzire per la prima volta milioni di ragazzin* in tutto il mondo. A dare la conferma del comeback c’ha pensato Liam Payne in un’intervista rilasciata al The Sun, in cui ha detto che ci sarà una reunion.

“Sta per arrivare il nostro decimo anniversario, ne abbiamo parlato tanto nelle ulltime settimane, è stato bello. Ascoltare l’opinione di altre persone e vedere vecchi contenuti e cose diverse che non abbiamo visto per tanto tempo o che non abbiamo mai visto è stato interessante. Per il momento non so cosa mi è permesso dire a riguardo! Ci sono tante cose sulle quali abbiamo lavorato, per far sì che possano accadere. C’è stato uno scambio di mail. La cosa più importante di tutte per noi è stata tornare a sentirci”.

Finalmente i miei ragazzi stanno tornando…

LIAM HA FOTTUTAMENTE CONFERMATO CHE HA PARLATO CON GLI ALTRI RAGAZZI PER FARE UNA REUNION, QUESTO 2020 SARÀ SALVATO DAGLI ONE DIRECTION STO TREMANDO. — Medicine ◟̽◞̽ (@Syndrome_Harry) April 9, 2020

come vi piace Liam quando dice cose che vi interessano come la reunion dei 1d 🤡🤡🤡🤡 però mi raccomando fra 5 minuti tornate pure ad insultarlo senza problemi 🤡🤡🤡🤡🤡 — rōbs 🌈 -101 (@sonotuapayne) April 9, 2020