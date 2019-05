Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Milano per stalking nei confronti di un vicino di casa, un web designer di 44 anni che da due anni minaccia e perseguita con offese omofobe. Nella serata di ieri, proprio la giornata mondiale contro l’omofobia, l’ha aspettato sul pianerottolo del condominio di viale Espinasse e gli ha detto: “Gay di m…, stavolta ti ammazzo”. In mano aveva una sega ad arco, sul volto un passamontagna perché in passato la vittima si era difesa con lo spray al peperoncino.

Il web designer, diventato oggetto delle violenze verbali perché vive col proprio compagno, ha raccontato che alle 20 è uscito di casa e si è trovato di fronte il vicino col volto coperto. Non è chiaro se l’aggressore, un disoccupato, avesse davvero intenzione di ferirlo o se si sia trattato solo di un modo per spaventarlo e convincerlo a trasferirsi da un’altra parte. In ogni caso il designer è fuggito in strada e ha chiamato i carabinieri, ai quali ha spiegato di aver già presentato due denunce per stalking ad aprile ai colleghi della stazione di Musocco.

I militari del Radiomobile hanno suonato alla porta del presunto aggressore e non hanno avuto bisogno di molto altro, le prove erano sul tavolo, lui non ha tentato di negare le accuse.

Nel palazzo lo conoscono per i suoi modi bruschi, ricordano che era già stato ostile con altri condomini stranieri che poi sono andati via. Risulta, inoltre, che abbia un precedente dello stesso tipo nei confronti della ex fidanzata. Negli ultimi due anni aveva puntato la coppia di uomini, alla quale non mancava di manifestare il suo disprezzo tutte le volte che ne aveva occasione.

Alle 20 di ieri il 50enne lo ha sorpreso sul pianerottolo dell’appartamento in viale Espinasse puntando gli contro una sega ad arco. Indossava un passamontagna perché in passato il 44enne si era difeso spruzzandogli contro uno spray al peperoncino.

Il 44enne è scappato in strada senza reagire, mentre l’aggressore è tornato in casa continuando a urlargli offese a sfondo sessista. Poco dopo sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile che hanno ricostruito la vicenda e si sono presentati all’abitazione del 50enne, il quale non ha potuto negare l’accusa perché sul tavolo dell’ingresso c’erano ancora passamontagna e sega. Il designer, che vive col proprio compagno, ha raccontato che ad aprile ha denunciato due volte per stalking il vicino, che è disoccupato e ha precedenti specifici nei confronti della compagna.