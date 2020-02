La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento a carico di ignoti per la morte di Valerio Verbano, il militante di sinistra ucciso nella sua abitazione a Montesacro il 22 febbraio del 1980. L’inchiesta era stata riaperta nel 2011 senza portare a risultati concreti se non a uno stralcio per favoreggiamento aggravato nei confronti di una giornalista, Maura Raffaella Gualco: secondo l’accusa la donna avrebbe parlato al telefono con un amico riguardo l’omicidio e i suoi possibili autori ma davanti agli inquirenti ha sempre negato tutto. In questo modo, si legge nella richiesta di archiviazione firmata dal pm Emilio Amelio, “di fatto proteggendo dalle investigazioni almeno uno degli autori”.

