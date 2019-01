“E’ inaccettabile, e sono indignato che un magistrato interrompa lettura del dispositivo della sentenza per dire ‘se volete andare a fare un giro a Perugia ditelo’. Ho già attivato gli uffici perché vengano fatte tutte le verifiche e gli accertamenti necessari”. A parlare è il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in un video su Facebook, riferendosi a quanto accaduto dopo la decisione dei giudici della Corte d’Assisse d’Appello di Roma che hanno ridotto la pena ad Antonio Ciontoli per l’omicidio di Marco Vannini, ucciso il 18 maggio del 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli.

