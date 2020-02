“Nei giorni scorsi la nostra collega Alessandra D’Amore è stata fatta oggetto di una campagna mediatica che ha assunto i contorni di un vero e proprio linciaggio. Nel corso della trasmissione televisiva “Le Iene”, nella serata del 13 febbraio, è stata data pubblica lettura di atti riservati del procedimento disciplinare che la riguarda, atti dei quali i conduttori del programma sono entrati in possesso con modalità ancora da chiarire”. Lo afferma in una nota la giunta distrettuale di Roma e del Lazio della Anm in merito alla vicenda che riguarda il pm titolare dell’indagine sul caso dell’omicidio di Marco Vannini. “La collega è stata indicata – prosegue la nota – come responsabile dei provvisori esiti, sgraditi, della relativa vicenda giudiziaria, imputati a sue non meglio precisate asserite negligenze. A ciò è seguita una forte ed indebita esposizione mediatica della nostra collega, che ha subito insistenti appostamenti e pedinamenti dalla troupe televisiva della trasmissione”.

Fonte