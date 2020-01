Il giudice monocratico del tribunale di Taranto ha condannato a cinque anni di reclusione Ivano Russo e a quattro anni Michele Misseri al termine del processo seguito alle indagini e al processo in Corte di Assise sull’omicidio della 15enne di Avetrana Sarah Scazzi, avvenuto ad agosto del 2010. Il primo è l’amico di Sabrina Misseri, quest’ultima condannata all’ergastolo per sequestro di persona e omicidio volontario insieme alla madre Cosima Serrano (sono rispettivamente la cugina e la zia della giovane vittima). Il secondo, zio di Sarah, e rispettivamente marito di Cosima e padre di Sabrina, era stato già condannato a otto anni per concorso in occultamento di cadavere con le due donne. L’accusa era sostenuta dal pm della Procura della Repubblica Mariano Buccoliero protagonista anche delle indagini e del processo sul filone principale, quello per l’omicidio e il sequestro di persona. Il magistrato aveva chiesto in tutto 12 condanne.

