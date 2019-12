“Le brutte parole utilizzate da Anastasiya si commentano da sole. In tutti questi anni non mi ha mai detto nulla di simile. Io, mio marito Alfonso e tutta la nostra numerosa famiglia non intendiamo rispondere a insulti provenienti da una ragazza di 25 anni che per anni ha frequentato la nostra casa. L’unica cosa che realmente ci interessa è che tutti i responsabili della morte di Luca paghino il loro conto con la giustizia“. Così Concetta Galati, mamma di Luca Sacchi, commenta, tramite gli avvocati Armida Decina e Paolo Salice, le frasi pronunciate da Anastasiya durante una telefonata a un’amica intercettata e contenuta in un’informativa dei carabinieri.

