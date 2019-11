La salma di Luca Sacchi è entrata accompagnata da un cuscino di rose bianche. Nella chiesa del Santo Nome della beata Vergine Maria nel quartiere Appio di Roma, è stato celebrato il funerale di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 23 ottobre, davanti a un pub nel quartiere di Colli Albani. Nessun applauso e un gruppo di motociclisti, oltre ai familiari, hanno atteso la bara. Assente alla funzione religiosa la fidanzata di Luca, Anastasia, che era con lui la notte dell’omicidio e che sara’ probabilmente ascoltata nei prossimi giorni dai pm.

“Siete meravigliosi, questo silenzio lo è”. E’ iniziata così l’omelia del sacerdote che ha officiato il rito. “Non ci sono parole per colmare il vuoto di una persona cara che ci lascia soprattutto per i genitori. Solo il silenzio. La morte di Luca ci ha colpito, in un certo senso ci ha fatto morire. Nel mondo in cui viviamo a volte ci sentiamo scoraggiati”, ha aggiunto il sacerdote.

“Non ho ancora realizzato quello che è successo. È Inaccettabile che le tragedia accada sempre alle persone buone. Luca era un ragazzo buono, l’orgoglio dei genitori e nostro. Spero sempre che questo sia un brutto sogno, ma non è così”. Sono le parole di un amico di Luca. “Sono sempre più convinto che il paradiso sia un posto eccezionale – ha aggiunto – e con il tuo sorriso lo sarà ancora di più. Sarai il nostro angelo. Ora il compito difficile è il nostro: restare e mettere in pratica i tuoi insegnamenti, stare vicino a tuo papà, a tua mamma e a tuo fratello Federico”.

“Non avrei mai pensato di doverti salutare così, come si può realizzare ciò che è successo?”. A parlare, dal pulpito della chiesa è il cugino Roberto. “Ora c’è solo tanta rabbia – dice – non è possibile e non è giusto quanto capitato in questo mondo allo sbando, ma le tragedie toccano sempre alle persone buone e Luca era uno di queste. Un ragazzo d’oro che tutti genitori avrebbero voluto come figlio. Sempre col sorriso, pronto alla battuta”.

“Spero sempre non sia vero e se è vero che il destino è scritto, questo è troppo. Mi consolo pensando che il paradiso avesse bisogno di persone come te o che forse questo mondo è troppo stretto per te. Gli angeli, vedendoti arrivare, avranno gridato che è finita la pace, mi piace immaginarti con nonno che ti protegge. A noi resta il compito più difficile, andare avanti ricordandoti e trasmettendo i tuoi insegnamenti. Da cugino maggiore ti chiedo di proteggere tuo papà, tua mamma e tuo fratello, noi faremo lo stesso”.

“Voglio salutarti citando una frase dal Signore degli anelli: ‘È finita? No, il viaggio non finisce qui. La morte è solo un’ altra via. Dovremo prenderla tutti. La grande cortina di pioggia di questo mondo si apre e tutto si trasforma in vetro argentato. E poi lo vedi. Bianche sponde e, al di là di queste, un verde paesaggio sotto una lesta aurorà. Voglio immaginarti sotto la lesta aurora, sulla tua moto. Sarai sempre il nostro orgoglio”, conclude.

Applausi e lacrime hanno accompagnato l’uscita del feretro del giovane al termine della celebrazione. La mamma ha abbracciato a lungo la bara con sopra una grande corona di rose bianche e la fascia “mamma, papa’ e Federico”







