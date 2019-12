I difensori degli indagati per il caso sull’omicidio di Luca Sacchi presenteranno istanza tribunale del Riesame. Chiederanno l’attenuazione della misura cautelare i legali di Valerio Del Grosso, il ragazzo che ha materialmente sparato, la difesa di Giovanni Princi, l’amico di Sacchi che avrebbe avuto un ruolo da mediatore nel tentativo di acquistare droga così come la difesa della fidanzata di Luca, Anastasia, sottoposta a obbligo di firma. La prossima settimana intanto sono previsti una serie di esami tecnici irripetibili su 4 cellulari, tra cui quelli di Anastasia e di Princi e sullo zainetto di Anastasia, così come sulla auto e sul portafogli.

