“La custodia cautelare in carcere appare proporzionata all’entità dei gravissimi fatti ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata che allo stato in ragione dei limiti edittali previsti dalla norma contestata si ritiene possa essere superiore a 3 anni di reclusione sicché non ricorre alcuno dei divieti. Non risulta che i fatti siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità . Non sussistono cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata”. Lo scrive il gip Corrado Cappiello nell’ordinanza di 8 pagine di custodia cautelare in carcere con cui ha convalidato il fermo di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due 21enni accusati dell’omicidio di Luca Sacchi, ucciso mercoledì scorso mentre si trovava con la fidanzata davanti a un pub di Colli Albani a Roma.

