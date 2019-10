E’ stato notificato il provvedimento di fermo della Procura di Roma per concorso in omicidio ai due giovani sospettati della morte del 24enne Luca Sacchi. I due sospettati sono usciti poco prima delle 12 dalla questura di via di San Vitale, diretti al carcere di Regina Coeli: devono rispondere di omicidio e rapina. I due ragazzi, di 20 e 21 anni, sono entrambi del quartiere romani di San Basilio. La vicenda, confermano gli inquirenti, sarebbe legata al consumo di droga. Le indagini per arrivare ai due sospettati sono state svolte da carabinieri e squadra mobile della polizia con il coordinamento della Procura capitolina.

Fonte