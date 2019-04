“Non capiamo a che gioco stia giocando la questura: noi vorremmo evitare fino alla fine qualsiasi tensione, ma nonostante tutta la buona volontà e i buoni intendimenti probabilmente ci troveremo nella condizioni di dover disobbedire alle prescrizioni del questore”. A dirlo all’Adnkronos è Marco Carucci, delegato del comitato organizzativo dell’iniziativa che si terrà stasera alle 20 in piazzale Susa per ricordare Sergio Ramelli, Carlo Borsani ed Enrico Pedenovi. Sempre oggi nei giardini di via Bronzino, La Russa e il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala – senza fascia – hanno deposto una corona per ricordare il militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975 da Avanguardia Operaia. Qualsiasi corteo è stato, invece, vietato, ma i militanti dell’ultra destra si chiedono perché “sia stato invece permesso un corteo a chi manifesta dichiaratamente contro di noi ed è anche pronto allo scontro se noi fossimo autorizzati a sfilare”.

