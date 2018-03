Omicidio Pescara, la madre di Alessandro: "Non abbiamo sete di vendetta, aiutatemi a trovare il colpevole"

Alessandro Neri

ROMA – Centinaia di persone alla messa per Alessandro Neri, il 29enne ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto l’8 marzo in un canale alla periferia di Pescara. Non si è trattato di veri e propri funerali, in quanto non era presente il feretro. “Ve lo chiedo in ginocchio: aiutatemi a trovare il colpevole. Vi prego, per favore, non fate che mio figlio sia morto invano. Vi chiedo di aiutarmi a trovare chi ha fatto questo a mio figlio. Non ho sete di vendetta, nessuno della nostra famiglia ce l’ha”. Parla a fatica e con le lacrime agli occhi Laura Lamaletto, la madre del ragazzo, al termine della messa.

“Vogliamo solo sapere la verità – ha detto – è giusto che si sappia perchè ce l’hanno tolto in un modo molto cruento. Ale riposa in pace, ma ha bisogno della verità anche lui. Non facciamo cadere il buio e le tenebre intorno ad Ale, la verità deve venire fuori. Non piangete la morte di Ale, dovete ridere, come a lui farebbe piacere; non fate che mio figlio muoia una seconda volta”. Anche all’esterno della chiesa la donna ha chiesto aiuto per trovare i responsabili della morte di Alessandro.

“Insieme vogliamo affidare a Dio Alessandro. Lo portiamo nel cuore, con la sua magica bontà. Chi lo ha conosciuto lo sa, la bontà era la sua forza e la sua più grande debolezza, ecco perché ha pagato il prezzo più alto”. Così don Cristiano Marcucci nel corso della sua omelia.

Al termine della messa un lungo applauso ha accolto la foto di Alessandro all’esterno della chiesa, dove sono stati liberati in aria palloncini bianchi e azzurri tra la commozione generale. Successivamente i tifosi della curva Nord – Neri era un grande appassionato del Pescara Calcio – hanno acceso dei fumogeni ed intonato dei cori per Nerino, come era soprannominato il giovane. “Sarai sempre con noi, non ti lasceremo mai. Onore a te, grande amico”, hanno cantato.