(di Silvia Mancinelli)

“Guede si occuperà della gestione della nostra biblioteca insieme alla direttrice, in particolare di supportare alcuni elementi di ricerca che magari vengono attivati con i ragazzi che seguono i corsi, anche i laureandi dell’università, che vengono a consultare i testi che abbiamo per ricerche personali o per tesi di laurea. In più si occuperà di quelle attività di supporto alla segreteria. Speriamo che cominci tra pochi giorni”. Lo dice all’Adnkronos Marcello Cevoli, presidente del Centro Studi Criminologici di Viterbo, dove Rudy Guede, che sta scontando nel carcere di Viterbo una condanna a 16 anni per l’omicidio di Meredith Kercher, già da tempo svolge un tirocinio e ora lavorerà.

Fonte