(di Luca Monaco)

Le corone di fiori inviate a Roma, ma anche gli striscioni comparsi in centinaia di città in Italia e in tutta Europa. Attestati di vicinanza da gruppi “gemellati” come da supporter storicamente “nemici”. “Ora sei Aquila che i cieli domina…Ciao Fabrizio”. E’ l’omaggio al leader degli Irriducibili della Lazio, Fabrizio ‘Diabolik’ Piscitelli, degli ultras della curva Stefano Furlan della Triestina con i quali i laziali hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Ma il mondo del tifo, si sa, ha dimostrato più volte che, quando ritiene, sopratutto in occasioni come questa, è capace di superare le contrapposizioni sportive unendosi in un tributo collettivo a un ‘fedele alla tribù’ che se ne va.

