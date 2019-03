C’è un fermo per l’omicidio di Francesco Manzella, il 34enne trovato cadavere il 17 marzo scorso in via Gaetano Costa, a Palermo, nella zona del carcere Pagliarelli. La polizia di Stato di Palermo ha eseguito il provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo nei confronti di Pietro Seggio, 42enne palermitano. Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura di Palermo, “hanno permesso di chiarire l’omicidio ed il movente dello stesso, generato da un debito maturato dal Seggio nei confronti della vittima, che ne pretendeva la restituzione”.

Fonte