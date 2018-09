Omicidio di Avola: fermato il presunto assassino

Giuseppe Lanteri

E’ stato arrestato poco dopo mezzanotte, Giuseppe Lanteri. E’ lui, secondo gli investigatori di Avola, l’autore dell’. La polizia era sulle tracce del ragazzo, diciannovenne, sin da ieri mattina dopo le prime ricostruzioni di quanto accaduto sull’uscio di via Savonarola, alla periferia della cittadina a sud di Siracusa. Per l’intera giornata il giovane, incensurato, aveva fatto perdere le proprie tracce ma gli agenti della polizia sono riusciti a scovarlo grazie al suo cellulare: il ragazzo non ha fatto telefonate ma è stato tradito dai collegamenti a whatsapp che hanno permesso agli inquirenti di individuarne la posizione e raggiungerlo.

Secondo una prima ricostruzione, dopo l’assassinio dell’infermiera, Lanteri sarebbe fuggito via con gli abiti sporchi di sangue e si sarebbe nascosto a casa dei nonni per cambiarsi raccontando ai parenti di essere scivolato dallo scooter. Poi avrebbe iniziato la sua fuga nelle campagne del Siracusano. Fondamentale l’aiuto della famiglia del ragazzo alla polizia con cui c’è stata collaborazione immediata e che ha portato all’arresto del giovane il quale è ancora sotto interrogatorio. L’autopsia del corpo di Loredana Lopiano è stata affidata al medico legale Corrado Cro che chiarirà le cause della morte mentre proseguono le indagini della Procura della Repubblica coordinate dal pm Tommaso Pagano.