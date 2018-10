VALLETTA. “State of denial“, stato di negazione. E’ un’espressione della lingua inglese che descrive con esattezza l’effetto prodotto dalle nuove rivelazioni con cui, martedì scorso, Repubblica e il Daphne Project coordinato da Forbidden Stories, sono tornati a illuminare il lato oscuro, inesplorato, dell’indagine sul movente e i mandanti dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese assassinata con un’autobomba il 16 ottobre del 2017.



Lì dove la negazione non significa confutazione di fatti o circostanze ricostruite da un’inchiesta giornalistica. Ma la loro semplice rimozione. Per la seconda volta in sei mesi, infatti, sullo sfondo dell’omicidio è tornato a fare capolino il ministro laburista dell’Economia Chris Cardona. Per la seconda volta, nuovi testimoni individuati dal Daphne Project lo hanno collocato in compagnia di uno degli esecutori materiali dell’assassinio, Alfred De Giorgio. Mentre, per la prima volta, è stato documentato come tra il Mondo di Sotto dei traffici illegali dell’isola (contrabbando di sigarette, hashish, carburante) in cui i killer di Daphne sono stati scelti e il Palazzo della Politica (il gabinetto del Primo ministro Joseph Muscat) esistesse almeno un collegamento.

Un armatore già coinvolto in indagini sul contrabbando di greggio e in contatto con Cardona e con Alfred De Giorgio. Il suo nome, che lunedì scorso il Daphne Project aveva ritenuto di non dover pubblicare non essendosi l’uomo reso rintracciabile, non ha infatti più ragione di essere omesso. Si chiama Pierre Darmanin. I suoi legami con la rete di trafficanti dell’isola li potete leggere nell’altra storia pubblicata oggi sul nostro sito dal Daphne Project e firmata da Cecilia Anesi, Lorenzo Bagnoli e Giulio Rubino. Mentre la sua verità sulla qualità e la sostanza dei legami con il ministro Cardona e Alfred De Giorgio resta un enigma. Rintracciato ieri telefonicamente dalla testata “Malta Today“, Darmanin, non è andato al di là della conferma delle circostanze dei suoi contatti con Cardona e De Giorgio (due distinte telefonate nell’ottobre del 2016, dopo un colloquio che lo stesso Darmanin aveva avuto con Daphne, impegnata a ricostruire i retroscena dell’ennesima violenta resa dei conti nel Mondo del contrabbando). La promessa di spiegare per iscritto la ragione di quelle relazioni è rimasta infatti tale. “Contattatemi su WhatsApp”, ha chiesto Darmanin a “Malta Today” (dunque esattamente lì dove, inutilmente, il Daphne Project, la scorsa settimana aveva per tre giorni consecutivi chiesto conto della sua versione dei fatti senza ottenere alcun messaggio di risposta che non fosse la “spunta” di lettura). Quindi, si è inabissato.

Un atteggiamento non molto diverso da quello del ministro Cardona. Nel pomeriggio di ieri, entrando in Parlamento alla Valletta, aveva lasciato scivolare con un sorriso sornione la promessa che avrebbe chiarito tutto in aula. Dunque, la ragione del perché avesse incontrato uno dei killer di Daphne prima e dopo l’omicidio (in un bar dell’isola e in una festa di addio al celibato). E, soprattutto, del perché, nell’aprile scorso, avesse negato la circostanza della sua conoscenza di almeno uno dei killer di Daphne. Prima al Daphne Project, quindi ai media e al Parlamento maltesi. Era un bluff quella promessa di trasparenza. Cardona, ieri, non ha chiarito nulla. Se non aver finalmente confermato di aver incontrato De Giorgio, aggiustando goffamente la sua prima versione dei fatti. E’ vero – concede infatti ora il ministro – “Non posso escludere che, essendo un avvocato e frequentando molti posti dell’isola possa essermi ritrovato con persone non raccomandabili”.

“State of denial”, appunto. Che nell’aggirare ogni spiegazione di merito riduce la faccenda che lo interpella – e con lui interpella l’intero gabinetto laburista – a chiacchiera che nulla prova, mentre il Governo di cui fa parte – è successo ieri – trasforma una seduta Parlamentare in una corrida, dove il Primo ministro Maltese Joseph Muscat, anziché chiedere pubblicamente conto al proprio ministro dell’Economia delle sue frequentazioni con uno dei killer di Daphne (o provare a spiegarne il contesto), picchia sull’opposizione del Partito Nazionalista che chiedeva conto delle nuove rivelazioni del Daphne Project, definendo l’ex segretario del Partito Nazionalista un “truffatore che merita di non mettere più piede a Malta”. E lo fa brandendo un’inchiesta giudiziaria – quella che, nel luglio scorso, ha concluso per la “falsità” delle rivelazioni che Daphne aveva fatto sulla società Egrant, indicata come il veicolo per far transitare 1 milione di dollari di tangenti dal regime dell’Azerbaijan alla moglie del primo ministro, Michelle Muscat – che è tutt’ora nella sua esclusiva disponibilità. Negata nelle sue motivazioni e nel suo materiale istruttorio alle opposizioni (che ieri si sono per questo appellate all’organo di giustizia costituzionale), all’opinione pubblica maltese e a quella internazionale.

Un’infernale macchina del rumore, come gli addetti chiamano lo spin con cui politicamente si alza polvere negli occhi dell’opinione pubblica per sottrarsi a quella prova di “accountability”, di responsabilità, che pure dovrebbe essere nel dna di un’ex colonia britannica che del Rule of Law dovrebbe aver mutuato, oltre alle istituzioni, la cultura politica. Un rumore che dovrebbe confondere (l’entourage del Primo ministro fa velenosamente sapere che Darmanin, in passato, ha avuto come suo legale il marito di Daphne. Come se questa circostanza fosse in grado di dare risposta alle domande dei rapporti tra Darmanin e Cardona, che di mestiere fa il ministro). E soprattutto che dovrebbe cancellare la solidità dei fatti emersi in questi dodici mesi trascorsi dalla morte di Daphne. Ma che, al contrario, documenta, una volta ancora, come la verità su movente e mandanti di quell’omicidio sia evidentemente politicamente intollerabile per l’attuale Governo. Al punto da spingere ora cinque parlamentari europei – David Casa (europarlamentare maltese del Partito Nazionalista), Ana Gomes (socialista portoghese), Monica Macovei (democratico-liberale rumena), Maite Pagazaurtundùa (socialista spagnola) e Stelios Kouloglou (greco di Syriza) – a chiedere alla Commissione Europea di continuare a monitorare l’inchiesta giudiziaria sull’isola sull’omicidio di Daphne e sostenere la richiesta della famiglia Caruana Galizia di insediare una commissione parlamentare di inchiesta a Malta in grado di arrivare a una verità che continua ad apparire in ostaggio di un calcolo politico. Forse perché politicamente intollerabile.

A maggior ragione per un Governo dove tutti appaiono prigionieri del ricatto. Dove due figure chiave quali il capo di gabinetto Keith Schembri e il ministro Konrad Mizzi sono rimasti al loro posto nonostante le rivelazioni da cui sono stati travolti (entrambi sono titolari di società off-shore destinate a ricevere tangenti del regime Azero). E dove nessuno ha ancora sentito di dovere una sola parola di spiegazione sulla “Pilatus Bank”, la tasca del regime Azero a Malta, la banca-lavanderia di capitali opachi (ammontavano a 250 milioni di euro i suoi depositi) cui il governo laburista aveva concesso nel 2014 licenza a operare nell’Eurozona, in cui Schembri aveva aperto un conto destinatario di transazioni sospette di essere prezzo della corruzione, su cui Daphne aveva a lungo indagato e il cui proprietario, Ali Sadr Ahmadinejad oggi detenuto in Usa, rischia una condanna per riciclaggio e frode bancaria a 125 anni di reclusione.