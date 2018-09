Omicidio Caccia, i familiari: "Non archiviate la pista su mafia e riciclaggio". Martedì la decisione del gip

Le figlie di Bruno Caccia, Cristina e Paola, in tribunale a Milano. Sullo sfondo, dietro le sbarre, Rocco Schirripa, condannato all’ergastolo per l’omicidio

Si terrà martedì prossimo davanti al gip di Milano Stefania Pepe l’udienza per discutere l’opposizione dei familiari del procuratore di Torino Bruno Caccia, ucciso nel 1983, alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Milano su una tranche d’indagine sull’omicidio con al centro una pista investigativa alternativa che intreccia mafia e servizi segreti e che da tempo la famiglia del magistrato porta avanti.

I dubbi dei parenti di Caccia sono contenuti in una denuncia del 2014 nella quale si sosteneva, in sostanza, che il magistrato venne ucciso perché stava indagando su casi di riciclaggio di denaro sporco al Casinò di Saint Vincent: l’esposto aveva originato un’inchiesta a carico di Rosario Cattafi, avvocato milanese ritenuto vicino all’estrema destra e alla mafia siciliana, e del calabrese Domenico Latella. Per questo filone, tuttavia, il pm Marcello Tatangelo, ora non più a Milano, nei mesi scorsi ha chiesto l’archiviazione e i familiari di Bruno Caccia, rappresentati dal legale Fabio Repici, si sono opposti. Da qui la fissazione dell’udienza con il giudice che poi sarà chiamato a decidere se archiviare, disporre nuove indagini o l’imputazione coatta.

Rocco Schirripa

Nel frattempo, nel luglio 2017 è stato condannato all’ergastolo Rocco Schirripa come esecutore materiale dell’omicidio (non è stato ancora fissato il processo d’appello), mentre come mandante in via definitiva era già stato condannato in passato il boss della ‘ndrangheta Domenico Belfiore. La Procura di Milano, intanto, ha anche iscritto nel registro degli indagati, come altro esecutore dell’uccisione, Francesco D’Onofrio, ex militante di Prima Linea, sulla base delle dichiarazioni di un pentito: ma poi nelle scorse settimane il pm Paola Biondolillo ha chiesto l’archiviazione anche per questo filone di indagini. I familiari di Caccia si sono opposti ed è dunque attesa la fissazione di un’altra udienza davanti al gip.