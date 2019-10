L’ennesima lite nel tardo pomeriggio tra Mioara B. e l’ex compagno Giuseppe C. sarebbe scoppiata per l’affidamento richiesto dalla vittima delle due figlie di 9 e 5 anni. La 39enne romena, già vedova del marito precedente, si è presentata nello studio legale del 57enne romano in via Ardeatina, ad Anzio, con un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. Con quello ha colpito l’uomo più volte al collo, sul petto, sul dorso e sulle mani: numerose e profonde le ferite che non hanno dato scampo all’avvocato, morto nel suo studio in una pozza di sangue. A chiamare il 112 proprio la donna, che ha confessato ed è stata arrestata dai carabinieri.

Fonte