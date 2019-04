Nelle immagini, Said Mechaquat passeggia in Piazza Vittorio per poi spostarsi verso l’incrocio tra via Napione e Corso San Maurizio, camminando lungo il Po dove commetterà l’omicidio. L’uomo si avvia verso i Murazzi di prima mattina con una busta di plastica in mano. Sono le 9.30. Poi il salto temporale. Si arriva alle 11.04, subito dopo l’omicidio di Stefano Leo. Nei video acquisiti dai carabinieri di Torino viene mostrata anche la sua fuga. Said corre ancora con quella busta in mano lungo il Po per poi scomparire nel nulla fino a lunedì 1 aprile, giorno in cui si è costituito alle autorità. Ad oggi il motivo di quel gesto folle che ha portato via la vita al 33enne originario di Biella è ancora sconosciuto.

Fonte