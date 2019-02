Brutta avventura per oltre cento studenti del liceo Vico di Laterza (Taranto), rimasti intossicati durante una gita scolastica in Austria. La comitiva che viaggiava a bordo di tre pullman ha fatto tappa in un hotel di Lignano Sabbiadoro e ha dovuto far ricorso alle cure mediche. In molti hanno avvertito alcuni malesseri, nausea soprattutto.

Tre ragazzi sono stati anche ricoverati all’ospedale di Latisana, in provincia di Udine. Le classi primo, secondo e quinto superiore erano di ritorno da una visita a Vienna, dove la comitiva aveva consumato l’ultimo pranzo.

Il caso, pubblicato anche sui quotidiani austriaci, è stato rilanciato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”