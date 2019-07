dall’inviata Elvira Terranova

“Il ministro Salvini continua a predicare che i porti italiani sono chiusi, eppure a Lampedusa in meno di un mese sono sbarcati oltre 600 migranti. Una ventina di sbarchi e tutti passati sotto silenzio. Gli unici a fare rumore sono stati i 43 migranti arrivati a bordo della nave Sea Watch. Per il resto, zero. Mentre, ieri notte, ne sono arrivati altri 25, tra cui donne e bambini, ma non c’era nessuno che imprecava, nessuno che augurava lo stupro a una donna, e nessuno show a favore di telecamere. Insomma, nessuna sceneggiata”. Il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, è arrabbiato e non fa niente per nasconderlo. I numeri parlano chiaro. “In meno di un mese sono stati oltre 600 i migranti sbarcati sull’isola, a bordo delle imbarcazioni cosiddette ‘fantasma’”. Piccole barche, preferibilmente in legno ma anche motoscafi come quello di ieri notte, che riescono ad aggirare i controlli delle forze dell’ordine e a entrare in porto.

Fonte