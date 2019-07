E’ stato pubblicato oggi sulla quarta serie speciale della ‘Gazzetta Ufficiale’ il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del ministero della Giustizia. Il concorso è stato bandito per il ministero della Giustizia dal dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Ripam, commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni.

Nello specifico, il bando prevede il il reclutamento di 2.329 unità così distribuite: 2.242 funzionari giudiziari per l’Amministrazione giudiziaria, destinati agli uffici giudiziari; 67 funzionari per l’Amministrazione minorile; 20 funzionari dell’organizzazione e delle relazioni per l’Amministrazione penitenziaria.

Fonte