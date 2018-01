Oltre 200mila presenze per Salone gelateria e pasticceria

La dimensione mondiale del business, una domanda internazionale in forte crescita, l’innovazione strategica, l’alta formazione: tutto insieme, al Sigep di Italian Exhibition Group (Ieg). Il 39° Salone della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, conclusosi ieri alla Fiera di Rimini, ha trasmesso un forte stimolo al comparto del dolciario made in Italy, parte consistente dell’export agroalimentare italiano, salito a fine 2017 a 40 miliardi di euro.

Sigep 2018 va in archivio con il record di 209.135 presenze complessive, di cui 135.746 buyers italiani e 32.202 buyers esteri provenienti da 180 paesi, che si sommano all’universo formato da espositori, concorrenti ai concorsi internazionali, team per le competizioni, ospiti ai convegni, partecipanti alle aree academy. Gli international buyers provengono per il 77% dall’Europa (in primis Spagna, Germania, Francia, Grecia, Polonia), dall’Asia 12% (Giappone, Corea, Cina e India), 7% dalle Americhe (Stati Uniti, Canada e Brasile), 3% dall’Africa (Marocco, Algeria, Egitto 1%) e dall’Oceania (Australia).

Tutti numeri sono da primato per Sigep 2018: 1.250 espositori su una superficie di 129.000 mq, 1.016 eventi organizzati nel palinsesto ufficiale, 940 giornalisti accreditati dei quali 112 esteri per uno sviluppo di quasi 200 milioni di contatti media ad oggi. Successo per la App dedicata a Sigep: superati i 10.000 download.

Gli eventi clou di Sigep 2018, inaugurato sabato scorso alla presenza del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, sono stati la Coppa del mondo della Gelateria e The Pastry Queen (campionato mondiale femminile di pasticceria), insieme a una serie di eventi in tutte le filiere, all’insegna dell’innovazione e dell’alta formazione. I collegamenti in diretta streaming (italiano e inglese) degli eventi nelle varie Arene hanno avuto una audience di circa 244.000 utenti nel mondo.

"Sigep, nella ristretta elite dei Saloni mondiali protagonisti del foodservice, domina il solido comparto del dolciario, con una particolare connotazione per la produzione artigianale e di alta qualità. Di conseguenza, le filiere di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali abbinati al caffè, dalla piattaforma di Sigep si espandono con nuovi impulsi, relazioni e business in Italia e nel mondo. La soddisfazione diffusa fra tutti gli espositori conferma la leadership di Sigep e la qualità strategica del suo piano di sviluppo", sottolinea una nota di Ieg.

"Sono i fatti a dare lo spessore di questo successo: gli accordi pluriennali con tutti i protagonisti delle filiere coinvolte, l’avvio con 'Gelato Festival' di un nuovo programma pluriennale di promozione mondiale, l’ingresso nella compagine societaria della prestigiosa scuola di cucina Cast Alimenti e il piano industriale quinquennale all’insegna degli investimenti in strutture, innovazione e internazionalità, riconfermano alle imprese che Ieg è partner affidabile e leader anche per i numeri e per i contenuti che esprime", conclude.