Durante un controllo le Fiamme Gialle del 3° nucleo operativo metropolitano hanno trovato, all’interno di diversi scatoloni, i dispositivi di protezione, sprovvisti del marchio di qualità Ce, e in difetto di qualsivoglia “autodichiarazione” indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità e all’Inail per l’attestazione del rispetto dei requisiti di sicurezza, deroga consentita in via eccezionale dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, oltre a circa 300 articoli contraffatti e a 30.000 euro nascosti all’interno di una valigia, di cui il titolare dell’attività, un cinese, non ha saputo giustificare la provenienza. L’uomo è stato denunciato in Procura per frode in commercio e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi.

Fonte