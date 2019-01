Ieri diversi siti americani e australiani hanno lanciato la notizia secondo la quale Olivia Newton-John avrebbe poche settimane di vita.

Per mettere a tacere i rumor l’attrice ha deciso di registrare un video, nel quale ha detto di stare bene. Olivia ha un tumore alla schiena, alla base della colonna vertebrale e un altro al seno. A quanto pare però sta combattendo questa battaglia, ma non è assolutamente in fin di vita.

“Buon anno a tutti sono Olivia Newton-John. Le voci sulla mia imminente morte sono state molto esagerate. In realtà sto bene. Vi auguro un felice 2019. Vi ringrazio tutti per il vostro amore e per il supporto”.

Anche il manager della Newton-John, Michael Caprio, è intervenuto:

#Grease star @OliviaNJ took to Facebook to address rumors begun by @Radar_Online that suggested she only has weeks left to live, sharing:

“The rumors of my death have been greatly exaggerated.”

The star is currently battling metastatic breast cancer that has spread to her back. pic.twitter.com/UhPmmjas7P

— Pop Crave (@PopCrave) 3 gennaio 2019