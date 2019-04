“Sono scaramantico, ma penso e spero che ci saranno le Olimpiadi, che riusciremo a portarle in Italia”. Così il vicepremier Matteo Salvini prima della riunione con la Commissione internazionale, chiamata a valutare la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali 2026. “C’è l’impegno del governo, c’è la volontà di Comuni e Regioni, c’è un vantaggio economico stimato in diversi miliardi di euro, c’è l’Italia che può essere vetrina del mondo”. “Assolutamente c’è la garanzia di coprire tutte le spese per quanto riguarda l’ordine pubblico, che dipende da me direttamente”. “Sono soddisfatto ed emozionato per il risultato raggiunto” ha detto Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, dopo aver consegnato al presidente della commissione del Cio, Octavio Morariu, la lettera di garanzie finanziarie del governo. “Lo merita il nostro sport e tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile la candidatura Milano-Cortina per i Giochi Olimpici 2026. Voglio ringraziare tutti e in particolare il presidente Giuseppe Conte che ha sempre sostenuto il progetto”.

Fonte