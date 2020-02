E’ stato donato al Cio (Comitato olimpico internazionale) il documento originale nel quale il barone Pierre De Coubertin delineava lo spirito olimpico nel 1892. L’unica copia conosciuta del manoscritto di 14 pagine è stata venduta all’asta lo scorso dicembre per 8,8 milioni di dollari (circa 9,8 milioni di euro), l’importo più alto di sempre pagato per un cimelio sportivo. Il nome del compratore è rimasto segreto fino all’annuncio di oggi da parte del Cio. E’ stato il magnate russo Alisher Usmanov, presidente della Federazione internazionale di scherma, ad acquistarlo per la cifra record e a donarlo al Comitato olimpico internazionale che ora lo conserverà nel museo olimpico di Losanna.

