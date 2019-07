L’Olimpiade di Milano-Cortina 2026 “è una vittoria esclusivamente del Coni, una vittoria del nostro mondo ottenuta con tante persone che sono qui al tavolo. Una partita che onestamente ritenevo a dir poco complicata, ma abbiamo vinto grazie alla nostra credibilità”. Lo afferma il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante il Consiglio nazionale odierno al Foro Italico. “Abbiamo fatto squadra, non ci sono stati partiti né personalismi -ha aggiunto il numero uno dello sport italiano-. Voglio abbracciare tutte le persone che ci hanno lavorato. La candidatura non è costata nulla, è stata fatta tutta in casa ed è incredibile quanto siano enormi le professionalità e le competenze interne al Coni”.

