Olimpiadi invernali 2026, a Milano gli ispettori del Cio: visita al Palalido e a Santa Giulia

Il nuovo Palalido

Prima una riunione tecnica a Palazzo Lombardia, poi un giro per la città, per visitare gli impianti e le strutture già esistenti e gli spazi sui quali sorgeranno quelli che mancano. Gli ispettori del Cio, il comitato olimpico internazionale, sono arrivati a Milano per iniziare i sopralluoghi nelle città che si candidano a ospitare le Olimpiadi invernali 2026. E Milano, in una inedita accoppiata con Cortina d’Ampezzo, è una delle tre concorrenti: le altre due – scelte due settimane fa a Buenos Aires – sono Calgary (Canada) e Stoccolma (Svezia).

La vincitrice verrà scelta tra meno di un anno, a luglio prossimo, ma nel frattempo le città dovranno preparare un corposo dossier di candidatura. E toccherà al Cio, appunto, verificare che l’offerta corrisponda alla realtà. Ecco perché da oggi iniziano i tour: i tecnici di Comune e Regione hanno mostrato agli ispettori il Palalido quasi terminato, il Forum di Assago, le aree di Santa Giulia (dove sorgerà il nuovo Palazzetto dello sport, quello che Milano attende da decenni) e dello scalo Romana, lo scalo ferroviario dismesso dove dovrebbe sorgere il villaggio olimpico che, poi, verrà utilizzato come studentato per i ragazzi delle università milanesi e gli spazi della Fiera, che dovrebbero ospitare il Media center.

Stesso giro verrà fatto nelle località lombarde di montagna entrate nel dossier olimpico (come Livigno e Bormio, previste domani) e in Veneto. “Quella di oggi – spiega il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – è la prima di una serie di visite previste dal Cio: siamo molto lieti di accoglierli e dimostrare che abbiamo tutte le carte in regola per aggiudicarci i Giochi invernali”. Entro la fine di questa settimana verrà sottoscritto il Protocollo d’intesa tra le istituzioni coinvolte (Regione Lombardia e Regione Veneto, Comune di Milano e Comune di Cortina) e il Coni per la realizzazione del dossier definitivo della candidatura, che dovrà essere presentato l’11 gennaio.