Il Comitato olimpico internazionale sposta la maratona (e la marcia in genere) a Sapporo, nell’isola di Hokkaido per motivi climatici, e Tokyo la prende male, malgrado in estate la temperatura rasenti i 40° con l’85% di umidità . In particolare la prendono male il presidente del comitato organizzatore, Yoshiro Mori, e la governatrice dell’area di Tokyo, Yuriko Koike. Il primo, oggi, ha chiesto tempo per discutere la cosa, mentre la seconda ha definito “molto inattesa” la decisione, e ricordato che “gli abitanti di Tokyo aspettavano con impazienza questo evento e ci si stavano preparando. Mi auguro di poterne discutere per capire cosa sia più conveniente”. Sapendo quanto siano moderati i toni dei politici giapponesi, e dei giapponesi in genere, sono dichiarazioni limitrofe allo scontro frontale.

