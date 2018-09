Olimpiadi, corsa a due

(Fotogramma)

Niente tridente. La candidatura a 3 Cortina-Milano-Torino alle Olimpiadi invernali non ci sarà. Anche se per i Giochi non è ancora detta l’ultima parola. Ieri, dopo una giornata convulsa fatta di annunci, affondi e commenti al vetriolo, i governatori di Veneto e Lombardia Luca Zaia e Attilio Fontana hanno annunciato un ‘piano B’, con l’appoggio del sindaco di Milano, Beppe Sala per una corsa a due, dopo che Torino si è sfilata. Un piano che oggi verrà presentato a Losanna e per il quale il presidente del Coni, Giovanni Malagò si è detto “ottimista”.

“Sinceramente vedremo – ha spiegato il numero uno del Coni -. L’intenzione di Lombardia e Veneto è stata molto forte. Se ci sono le condizioni andremo avanti, vedremo se loro se la sentono di proseguire anche senza le garanzie del Governo”. “Le Olimpiadi senza il governo si possono fare – ha assicurato il numero uno dello sport italiano -. L’importante è che qualcuno metta le garanzie ma nel nostro paese non è mai successo e non so se potrà mai succedere”.

A mettere la parola fine sul tridente è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. “Ho lavorato tutta l’estate perché ci fosse lo spirito olimpico” per una candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 “e purtroppo non c’è stato – ha detto al termine dell’audizione svolta al Senato. Non ne faccio colpa a nessuno. La prima colpa è per me stesso. Non ce l’ho fatta”. “Un’occasione persa”, ha spiegato Giorgetti, chiarendo che la candidatura “così come è formulata e con questi presupposti” non potrà “avere ulteriore corso”. La candidatura del tridente, ha rimarcato il sottosegretario “non ha il sostegno del governo e come tale è morta qui”.

A fare luce su quanto accaduto è il presidente del Coni. “Milano e la Lombardia erano disponibili a venire incontro alle esigenze del ‘ tridente’, poi è arrivata la lettera del sindaco Appendino, che legittimamente ha fatto presente che per Torino non era cambiato nulla rispetto alla situazione iniziale – ha spiegato Malagò -. Quindi restava valida la delibera del consiglio comunale per la quale la candidatura di Torino e del Piemonte doveva essere autonoma”. “È stata una sua scelta assolutamente legittima e il governo ne ha preso atto -ha aggiunto Malagò-. Non c’erano più le condizioni per andare avanti con la candidatura delle tre città”.

E mentre il M5S di Torino ha puntato il dito contro Lega e Pd, il numero uno dello sport italiano ha replicato al vicepremier Luigi Di Maio che ha scaricato sul Coni le responsabilità del naufragio della candidatura del tridente: “Sono dispiaciuto. Il nostro referente è sempre stato Giorgetti, chiedete a lui se non ci siamo comportati come il Governo ha chiesto” ha commentato Malagò.

Ora quindi, la corsa diventa a due. Con la controproposta delle Olimpiadi del Lombardo-Veneto da parte dei governatori Luca Zaia e Attilio Fontana. “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche – hanno scritto i due presidenti in una nota congiunta -. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardia, per cui andremo avanti con le Olimpiadi del Lombardo-Veneto”.”

Il ‘piano B’ sulle Olimpiadi ha raccolto subito il commento favorevole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha twittato: questa soluzione può funzionare”. Mentre per il leader della Lega, Matteo Salvini è un “peccato perdere un’occasione così” ma “se i fondi li trovano loro, e se la spesa è limitata, perché no?”. Duro il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino: “Se dovesse andare avanti una candidatura Veneto-Lombardia, con il sostegno del governo – ha tuonato – sarebbe l’evidente dimostrazione che eravamo di fronte a una manovra per tagliare fuori il Piemonte”. Quindi si è detto “disposto a venire a Roma al più presto per concretizzare la candidatura del tridente”.

Il governo comunque non ostacolerebbe una corsa autonoma degli enti interessati, ha garantito Giorgetti, sempre “se hanno la possibilità di mettere una garanzia”. “Se Lombardia e Veneto vogliono andare insieme naturalmente se ne faranno carico direttamente loro, anche in termini di oneri”, ha poi spiegato il sottosegretario, sottolineando che “se vogliono andare avanti da sole la garanzia del governo non ci sarà”. “Stesso discorso per Torino: “Se Torino – ha precisato – volesse fare altrettanto senza chiedere nulla allo Stato, poi sarà il Coni a decidere tra le due città candidate”.