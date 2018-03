Olimpiadi bis, Appendino manda la lettera d'intenti al Coni. Malagò: "Vado al Cio"

Chiara Appendino (lapresse)

La sindaca Chiara Appendino ha reso noto di aver inviato al presidente del Coni, Gianni Malagò, la lettera con cui manifesta l’interesse della Città di Torino a organizzare le Olimpiadi invernali del 2026. Uno stringato comunicato della prima cittadina mostra come la riunione di ieri sera, della maggioranza a 5stelle, abbia portato a una mediazione e, forse, Appendino per togliere dall’imbarazzo i consiglieri comunali contrari ai Giochi ha preferito procedere autonomamente senza aspettare il pronunciamento in Sala Rossa.

A confermare questa ipotesi è lo stringato comunicato stampa unitario con cui il gruppo di maggioranza spiega la scelta: “Oggi la sindaca ha inviato la lettera per esprimere la manifestazione di interesse alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi 2026.Nel rispetto delle valutazioni personali dei singoli consiglieri, il gruppo consiliare del M5S Torino appoggia la decisione di Appendino con l’obiettivo di procedere compatti sullo studio critico e condiviso di quanto avverrà già da domani – scrivono i consiglieri – Il Movimento 5 stelle lavorerà con serietà nei prossimi mesi per capire se esistano i presupposti di sostenibilità economica, ambientale e sociale per procedere ad una eventuale candidatura”. Insomma alla fine arriva un sì, sofferto e con valutazioni personali consentite (se avranno conseguenze nel voto di lunedì è tutto da capire) e con la promessa di continuare con la candidatura solo se ci sarà la possibilità di fare una Olimpiade che rispetti le 5 stelle del Movimento.

“Martedì andrò al Cio”. Giovanni Malagò, presidente del Coni, si lascia andare a questo unico commento sulla possibile candidatura olimpica di Torino per i giochi invernali del 2026. La lettera della sindaca Appendino è arrivata, ma per ora il vertice dello sport italiano non vuole dare risposte definitive sulla questione. Insomma, come ha già ribadito più volte, per prendere una decisione serve ancora la “terza gamba”, cioè il governo nazionale: “Fino a che non ci sarà il nuovo governo

non faremo una scelta” aveva detto l’altro giorno. Intanto però, forte della disponibilità manifesta di Torino, e di quella informale di Milano, al Coni possono continuare a lavorare all’ipotesi del tandem, con la città amministrata dai 5stelle a supporto del capoluogo lombardo. Questo con ogni probabilità sarà l’ipotesi sondata da Malagò martedì durante l’interlocuzione con il Comitato olimpico internazionale.