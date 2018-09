Olimpiadi, addio candidatura a 3

(Fotogramma/Ipa)

Addio candidatura a 3 dell’Italia alle Olimpiadi invernali del 2026. A bocciare la candidatura di Cortina, Milano e Torino ai prossimi Giochi invernali, con conseguente ‘piano B’ annunciato dai governatori di Veneto e Lombardia Luca Zaia e Attilio Fontana, è stato il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. “Non ritengo, e quindi il governo non ritiene, che una candidatura così come è formulata e con questi presupposti possa avere ulteriore corso – ha spiegato Giorgetti durante l’audizione al Senato – Ho già comunicato al Coni, che domani dovrà andare a Losanna a depositare una sorta di pre-dossier, che questo tipo di proposta – con Milano, Torino e Cortina candidate insieme – non ha il sostegno del governo e come tale è morta qui“.

“Purtroppo è un’occasione persa, come in altre occasioni – ha aggiunto il sottosegretario leghista al termine dell’audizione – L’ho detto davanti ai rappresentanti del popolo. O c’è l’entiusiasmo e c’è lo spirito olimpico in cui tutti si rema assieme in modo concorde oppure per senso di responsabilità, oppure, siccome bisogna fare le cose serie, io non ho trovato in questo momento le condizioni per mandare avanti un progetto così importante“. “Ho lavorato tutta l’estate perché ci fosse lo spirito olimpico” per una candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 “e purtroppo non c’è stato – ha ribadito Giorgetti – Non ne faccio colpa a nessuno. La prima colpa è per me stesso. Non ce l’ho fatta”.

IL ‘PIANO B’ DEL LOMBARDO-VENETO – Alle dichiarazioni di Giorgetti è seguita, a stretto giro, la controproposta delle Olimpiadi del Lombardo-Veneto da parte dei governatori Luca Zaia e Attilio Fontana. “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche“. “La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme – dichiarano i due presidenti in una nota congiunta – Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardia, per cui andremo avanti con le Olimpiadi del Lombardo-Veneto“.

“Il tempo della tattica è terminato – avvertono – L’occasione è troppo importante per lasciarsela sfuggire, quindi ribadiamo ancora una volta in maniera inequivocabile che Regione Veneto e Regione Lombardia hanno come unico traguardo quello di portare in Italia le Olimpiadi invernali del 2026″. “La Lombardia, con Milano e la Valtellina, e il Veneto, con Cortina, sono pronti a unire le forze e fare squadra per garantire all’Italia una candidatura qualificata. Il binomio delle due regioni che, di fatto, sono il motore trainante dell’intero Paese è la garanzia più importante per centrare l’obiettivo, potendo contare sul prestigio internazionale di Milano e sull’unicità di Cortina”, concludono.

LE REAZIONI AL ‘PIANO B’ – Il ‘piano B’ sulle Olimpiadi proposto dai governatori di Lombardia e Veneto ha subito raccolto il commento favorevole di Giuseppe Sala. “La proposta di Zaia e Fontana su #Olimpiadi2026 merita un rapido approfondimento. La mia posizione è nota, ma questa soluzione può funzionare“, ha twittato il sindaco di Milano.

Il governo comunque non ostacolerebbe una corsa autonoma degli enti interessati, ha garantito Giorgetti, sempre “se hanno la possibilità di mettere una garanzia”. “Se Lombardia e Veneto vogliono andare insieme naturalmente se ne faranno carico direttamente loro, anche in termini di oneri”, ha spiegato il sottosegretario, sottolineando che “se vogliono andare avanti da sole la garanzia del governo non ci sarà”. “Stesso discorso per Torino: “Se Torino – ha precisato – volesse fare altrettanto senza chiedere nulla allo Stato, poi sarà il Coni a decidere tra le due città candidate“. A chi gli ricorda che comunque il tempo stringe che l’eventuale accordo andrebbe trovato entro stanotte, Giorgetti ha replicato: “E infatti non ho dormito”.